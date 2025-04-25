«Русская кувалда» Кудряшов перевесил американца Букера перед поединком в Самаре

Бойцы сойдутся на ринге в столице 63-го региона в рамках состязания «Бокс на Волге» (6+).
Турнир стартует в пятницу вечером в 21:00. Дмитрий «Русская Кувалда» Кудряшов встретится с американцем Райделлом Букером. На счету первого — 26 побед и шесть поражений, второй был сильнее в 28 поединках. Плюс семь неудач и одна ничья.
До боя Кудряшов и Букер прошли взвешивание: 125 килограммов у россиянина и 119,1 — у его оппонента из-за океана, сообщает «Матч ТВ».
Также на ринге в категориях в 75 и 70 килограммов сойдутся Сергей Сергеев и Улисес Сиерра (США), а также Игорь Свиридченков и Райн Пино (США) соответственно.
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