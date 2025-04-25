«Русская кувалда» Кудряшов перевесил американца Букера перед поединком в Самаре

Турнир стартует в пятницу вечером в 21:00. Дмитрий «Русская Кувалда» Кудряшов встретится с американцем Райделлом Букером. На счету первого — 26 побед и шесть поражений, второй был сильнее в 28 поединках. Плюс семь неудач и одна ничья.