Родители фигуристок требуют проверить мать девочки, которая обвинила тренера в домогательствах

В Новосибирске разгорелся скандал вокруг тренера по фигурному катанию. Мать 12-летней фигуристки из Новосибирска обвинила бывшего тренера Константина Медовикова в сексуальных домогательствах. По словам Татьяны Антоновой, тренер позволял себе непристойные действия в отношении её дочери. Позже аналогичные заявления сделала мать другой юной спортсменки. Информация об этом появилась на сайте РИА «Новости».
В разговоре с Om1 Новосибирск Лолита Белова, представитель родительского комитета спортивной команды Константина Медовикова, заявила, что обвинения в адрес тренера ложные. Трое несогласных с обвинением тренера родителей написали коллективное обращение в органы опеки с просьбой проверить мать Антоновой на предмет неисполнения родительских обязанностей.
Из текста обращения следует, что родкомитет просит органы опеки проверить условия жизни несовершеннолетней Антоновой Дарьи и факт надлежащего исполнения Антоновой Татьяной родительских обязанностей в отношении дочери Дарьи, а также предпринять иные необходимые меры, направленные на защиту прав и законных интересов несовершеннолетней. Текст обращения имеется в распоряжении редакции.
Собеседница издания уточнила, что непонимание между Медовиковым и Антоновой началось ещё до обвинений тренера в домогательствах. Одна из мам фигуристок привела слова Татьяны Антоновой о том, что тренер смеялся над Антоновой и её дочерью, а также не присутствовал во время награждения после выступления на соревнованиях в Омске.
Представитель родительского комитета уверена, что домогательств не было, а причина обвинений тренера заключается в спортивных неудачах дочери Антоновой.
Татьяна Антонова в разговоре с Om1 Новосибирск подтвердила свои слова о том, что тренер оскорблял спортсменок и их родителей.
«На первенстве НСО в декабре 2024 года тренер Медовиков выкрикивал громкие и гневные замечания во время проката программы, вследствие чего она совершила ряд ошибок, которые повлияли на результат выступлений, и не заняла призовое место. Свидетелями такого поведения были зрители на трибунах», — так она описала ситуацию в обращении к президенту Федерации фигурного катания на коньках Новосибирской области (текст обращения есть в распоряжении редакции).
Также она подтвердила свои слова о том, что тренер не находился во время награждения на соревнованиях в Омске в феврале 2025 года.
Татьяна Антонова пояснила: недопонимания между ней с дочерью и тренером были ещё до инцидента с домогательствами, но менять тренера они решили только после того, как дочь пожаловалась на домогательства.
«Недопонимания были, но это рабочие моменты. А всё остальное ненормально», — резюмировала Татьяна Антонова.