Родители фигуристок требуют проверить мать девочки, которая обвинила тренера в домогательствах

Собеседница издания уточнила, что непонимание между Медовиковым и Антоновой началось ещё до обвинений тренера в домогательствах. Одна из мам фигуристок привела слова Татьяны Антоновой о том, что тренер смеялся над Антоновой и её дочерью, а также не присутствовал во время награждения после выступления на соревнованиях в Омске.