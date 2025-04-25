37-градусная жара идет в Казахстан

Неустойчивая погода в Казахстане Согласно прогнозу, с прохождением атмосферных фронтов на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды: дождь, гроза, усиление ветра, возможен град. Сильные дожди прогнозируются 27 апреля в Западно-Казахстанской, Акмолинской, 28 апреля в Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областях.
«На западе, востоке, юго-востоке республики ожидается туман. Ночью 26 апреля в области Абай,
Что с температурой
- На западе страны понижение ночью от 10−15 до 2−10 тепла, днем от 20−27 до 6−14 тепла.
- На юго-западе страны понижение ночью от 12−20 до 7−15, днем 20−30 тепла, 28 апреля понижение до 10−18 тепла.
- На северо-западе страны понижение ночью от 10−17 до 7−12 тепла, днем от 20−28 до 12−22 тепла.
- На севере страны ночью повышение от 5−10 до 10−17 тепла, днем понижение от 21−28 до 18−23 тепла.
- В центре страны колебание ночью от 5−15 до 12−17 тепла, днем основной фон 23−30 тепла.
- На востоке ночью повышение от 1−8 тепла, на северо-востоке региона заморозки 1−3 градуса до 10−15 тепла, днем от 20−27 до 23−31 тепла.
- На юге повышение ночью от 15−20 до 17−23 тепла, днем от 28−33 до 32−37 тепла.
- На юго-востоке повышение ночью от 5−17 до 10−20 тепла, днем от 22−30 до 27−35 тепла.