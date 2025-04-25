Умер вор в законе Серик Голова

«Сразу после прибытия ему было проведено полное медобследование. Диагноз — онкология печени, третья стадия. С того момента он находился под постоянным наблюдением врачей. Осужденного неоднократно вывозили в медицинские организации для прохождения обследований и получения лечения. 8 апреля он был госпитализирован в многопрофильную онкологическую больницу. Несмотря на принятые меры, 25 апреля он скончался. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия», — рассказал Мурат Накенов.