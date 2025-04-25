Омский министр имущественных отношений уволен из-за проблем с обеспечением жильем сирот

Губернатор Омской области Виталий Хоценко уволил министра имущественных отношений Евгения Козлова. Причиной увольнения названа неудовлетворительная работа по обеспечению жильем детей-сирот. Информацию изданию NGS55.RU подтвердили в правительстве региона.
В 2020 году по вине министерства более пяти тысяч детей-сирот не получили положенное им жилье. Неэффективное проведение аукционов привело к неосвоению 122 миллионов рублей бюджетных средств. В отношении Евгения Козлова было возбуждено уголовное дело.
В октябре 2024 года суд признал Козлова виновным в халатности и назначил наказание в виде 60 часов обязательных работ. Однако министр был освобожден от отбывания наказания из-за истечения срока давности. Несмотря на отмену приговора Омским областным судом в феврале 2025 года, губернатор посчитал результаты работы министра неудовлетворительными.