Омский министр имущественных отношений уволен из-за проблем с обеспечением жильем сирот

В 2020 году по вине министерства более пяти тысяч детей-сирот не получили положенное им жилье. Неэффективное проведение аукционов привело к неосвоению 122 миллионов рублей бюджетных средств. В отношении Евгения Козлова было возбуждено уголовное дело.