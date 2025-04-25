В Самаре начали приводить в порядок 28 дворов и 3 сквера в разных районах города

В 2025 году в Самаре планируется отремонтировать 28 дворов и 3 парковых зоны. Об этом стало известно от мэрии города.
Как стало известно, реставрации подвергнутся парк Щорса, сквер Экономистов и сквер около Зубчаниновки.
Также, мэр города Иван Носков отметил, что поучаствовать в благоустройстве своего двора можно оставив заявку и активно продвигая идеи по проекту. К тому же, глава Самары пообещал, что все этапы благоустройства будут под контролем самих горожан.
Ремонт уже начался на улице Советской. Там в 4 дворах установят спортивные объекты, резиновое покрытие и обновят асфальт.
В других дворах ведутся похожие работы. Их жителей ждут новые детские площадки, озеленение и т.д.
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