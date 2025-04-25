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Губернатор Иркутской области выступил с Посланием к Законодательному Собранию

Игорь Кобзев подвел итоги работы за 5 лет и обозначил главные задачи на будущее.

Источник: Правительство Иркутской области

Традиционное ежегодное Послание губернатора Иркутской области о положении дел в Приангарье в 2024 году, итогах работы за минувшие пять лет, а также об основных направлениях областной государственной политики на 2025 год прозвучало сегодня в Иркутском военном суворовском училище. Игорь Кобзев подробно остановился на самых ключевых вопросах: развитии промышленности, ремонте дорог, строительстве новых социальных объектов, социальной политике, поддержке ветеранов Великой Отечественной войны и участников СВО, обновлении и возведении новых объектов спорта, культуры, образования и других.

Подробно остановился глава региона в своем выступлении на теме 80-летия Победы. Было озвучено, что сегодня в Приангарье проживает 2403 ветерана, большинство из них — труженики тыла. Все они получили к празднику единовременную выплату, на эти цели в областном бюджете было выделено 460 миллионов рублей.

В рамках поручений Президента России Владимира Путина, уже готов план мероприятий, приуроченных к юбилею Победы. В него вошло около 100 пунктов.

Напомним: Послание губернатора озвучивается ежегодно в рамках очередной сессии Законодательного Собрания Иркутской области. На торжественной церемонии, помимо парламентариев, присутствовали сенаторы РФ от региона, представители областного правительства, муниципалитетов, служб и ведомств, религиозных конфессий и национальных союзов, почетные граждане и общественные деятели.