Губернатор Иркутской области выступил с Посланием к Законодательному Собранию

Традиционное ежегодное Послание губернатора Иркутской области о положении дел в Приангарье в 2024 году, итогах работы за минувшие пять лет, а также об основных направлениях областной государственной политики на 2025 год прозвучало сегодня в Иркутском военном суворовском училище. Игорь Кобзев подробно остановился на самых ключевых вопросах: развитии промышленности, ремонте дорог, строительстве новых социальных объектов, социальной политике, поддержке ветеранов Великой Отечественной войны и участников СВО, обновлении и возведении новых объектов спорта, культуры, образования и других.