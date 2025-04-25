«Полное ограничение всех видов транспорта на улицах и проспектах». Минобороны предупредило о репетициях парада Победы в Минске 2 и 6 мая

В Министерстве обороны предупредили о перекрытии улиц в Минске для репетиций парада 9 мая 2025 в Минске.
Так, в Минобороны рассказали, что генеральные репетиции военного парада к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне будут проведены 2 и 6 мая. В эти дни в Минске будут ограничивать движение транспорта.
— На ряде улиц и проспектов будет вводиться полное ограничение движения всех видов транспорта, — прокомментировал начальник военной автомобильной инспекции Минской военной комендатуры Артем Чикида.
Для организованного выхода в город на генеральные репетиции военную технику механизированной колонны выстроят на улице Стариновской. Поэтому с 16.50 часов в пятницу, 2 мая, и вторник, 6 мая, будет ограничено движение на улицах Основателей и Стариновской до момента отбытия колонны.
Затем с 17.50 часов стартует поэтапное полное ограничение движения по маршруту колонны. Колонна будет двигаться по улице Стариновской, проспекту Независимости, проспекту Машерова.
— Ожидаемое время перекрытия составит примерно полтора часа, — уточнил подполковник.
Участок проспекта Машерова от улицы Куйбышева до проспекта Победителей перекроют с момента прибытия техники до окончания репетиции военного парада.
Затем с 21.50 часов будут поэтапно перекрывать движение транспорта по: проспекту Машерова, улице Тимирязева, улице Саперов, проспекту Победителей, улице Орловской, улице Сурганова, проспекту Независимости. Отмечается, что для повторного прохождения колонна с Сурганова повернет направо на проспект Независимости, повторив маршрут.
После репетиций из центра города колонна военной техники уедет по маршруту: проспект Машерова, улицы Тимирязева и Саперов, проспект Победителей, улицы Орловская и Сурганова, проспект Независимости, улицы Стариновская и Основателей.
После выхода механизированной колонны будет выдвигаться техника, которая перевозит личный состав пеших парадных расчетов. Эта техника будет выезжать примерно в 18.40 часов по маршруту: улица Рогачевская, проспект Независимости, внешнее кольцо МКАД, проспект Победителей, улица Саперов, улица Тимирязева, проспект Машерова. Потом колонна зайдет на места стоянки на улицах Игнатенко, Тарханова, Гвардейской и Грибоедова.
— Движение транспорта будут открываться по мере прохождения хвоста колонн, — уточнили в Минской военной комендатуре.
Минчан предупредили также о том, что запрещается выходить на проезжую часть во время движения колонн военной техники.
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