Где в Воронежской области отключат газ с 5 по 7 мая

В Воронежской области в мае пройдут плановые отключения газа. На рабочей неделе с 5 по 7 мая кратковременные ограничения планируются в столице Черноземья и Семилуках. Согласно графику «Газпром межрегионгаз Воронеж», 5 мая не будет газа в областном центре: с 9.00 — ул. Курчатова, 36и, с 10.00 — ул. Беговая 4/1, 203а, с 13.00 — ул. Курчатова, 36д, с 16.30 — ул. Героев Сибиряков, 83, а также в Семилуках: с 8.30 — ул. Крупской, 35, с 13.00 — ул. Комсомольская, 14.
6 мая отключат ресурс в Воронеже: с 9.00 — ул. Куцыгина, 27, с 10.00 — ул. Лизюкова, 43, ул. Гайдара, 11, ул. Ушинского, 19, ул. Владимира Невского, 12, ул. Электросигнальная, 7, с 13.00 — ул. Ворошилова, 30, ул. Фридриха Энгельса, 41, с 16.30 — ул. Ворошилова, 33, а также в Семилуках: с 8.30 — ул. 25 лет Октября, 140/4, с 13.00 — ул. Комсомольская, 8, 12.
7 мая газ отключат в Воронеже: с 9.00 — пер. Славы, 5, с 10.00 — ул. Тимирязева, 15, Московский пр., 95, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 247д, 247 г, с 13.00 — ул. Остужева, 8; с 16.30 — ул. 121 Стрелковой Дивизии, 10; а в Семилуках: с 8.30 — ул. Курская, 22а, с 13.00 — ул. Крупской, 36.
Следующие отключения пройдут с 12 мая.