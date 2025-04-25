Где в Воронежской области отключат газ с 5 по 7 мая

В Воронежской области в мае пройдут плановые отключения газа. На рабочей неделе с 5 по 7 мая кратковременные ограничения планируются в столице Черноземья и Семилуках. Согласно графику «Газпром межрегионгаз Воронеж», 5 мая не будет газа в областном центре: с 9.00 — ул. Курчатова, 36и, с 10.00 — ул. Беговая 4/1, 203а, с 13.00 — ул. Курчатова, 36д, с 16.30 — ул. Героев Сибиряков, 83, а также в Семилуках: с 8.30 — ул. Крупской, 35, с 13.00 — ул. Комсомольская, 14.