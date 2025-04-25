Пермь украшают ко Дню Победы

Новые флаговые конструкции с символикой Победы разместят на газоне при выезде со Средней дамбы перед бульваром Гагарина. Две конструкции «Пламя подвига», увенчанные изображением ордена Отечественной войны, появятся неподалеку от монумента Героям фронта и тыла. На эспланаде ближе к улице Попова установлена флаговая группа «Великая Победа».