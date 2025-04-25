Пермь украшают ко Дню Победы

Продолжается подготовка к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, ведется тематическое оформление городского пространства.
Над Компросом крепят перетяжки «Атрибуты Победы», над Коммунальным мостом и по улице Попова до Петропавловской разместятся перетяжки «Журавли». Две 11-метровые стелы «Слава Победы» установят внутри круговых развязок на Колхозной площади и у ТРЦ Планета.
Новые флаговые конструкции с символикой Победы разместят на газоне при выезде со Средней дамбы перед бульваром Гагарина. Две конструкции «Пламя подвига», увенчанные изображением ордена Отечественной войны, появятся неподалеку от монумента Героям фронта и тыла. На эспланаде ближе к улице Попова установлена флаговая группа «Великая Победа».
Световые опоры променада центральной набережной украсят декоративные консоли «Родина мать», консоли «Летят журавли» разместятся на разделительной полосе шоссе Космонавтов, от аэропорта до кольца Оверятская — Промышленная.
Напротив ЦУМа, со стороны гостиницы «Урал», установят большую уличную декорацию со светящимся куполом «Безымянная высота», в опорах будут скамейки.
В аэропорту Большое Савино праздничное настроение создаст композиция «Знамена славы».