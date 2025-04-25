Народный дом: как в Петербурге появился Русский музей

Из директоров музея одного называли кратко и выразительно — Хозяин. Это Василий Алексеевич Пушкарев, возглавлявший Государственный Русский с 1951 по 1977 год. Фронтовик, защищавший Ленинград, он оказался рачительным, смелым до авантюризма и влюбленным в свое дело музейщиком. Первым делом ему удалось, преодолев все препоны, организовать экспедиции в Карелию, в Псковскую, Новгородскую, Вологодскую, Архангельскую области — в основном там удавалось собирать иконы. Музей стал настоящим исследовательским и реставрационным центром, в котором работал, например, «реставратор всея Руси» Савва Ямщиков. Более 70 экспедиций пополнили коллекцию 14 тыс. памятников древнерусской культуры. Многое, конечно, оставалось в запасниках, по которым Пушкарев с удовольствием водил искусствоведов. А выставки, организованные на основе находок, заново открыли для публики 1960-х Древнюю Русь. Назовем лишь несколько самых известных: «Итоги экспедиций по выявлению и собиранию произведений древнерусского искусства», «Живопись древнего Новгорода и его земель», «Дионисий и искусство Москвы XV-XVI столетий».