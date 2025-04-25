Объезд города Тараза станет платным в Казахстане

По данным Министерства транспорта, стоимость проезда за 57 километров дороги будет зависеть от типа транспортного средства:
- автобусам до 16 мест и грузовикам грузоподъемностью до 2,5 тонны — 330 тенге по предоплате и 390 тенге по постоплате;
- автобусам до 32 мест и грузовым авто грузоподъемностью до 5,5 тонны — 670 тенге по предоплате и 790 тенге по постоплате;
- автобусам свыше 32 мест и грузовикам грузоподъемностью автопоезда до 10 тонн — 1010 тенге по предоплате и 1190 тенге по постоплате;
- грузовым автомобилям грузоподъемностью от 10 до 15 тонн — 1350 тенге по предоплате, 1590 тенге по постоплате;
- грузовикам грузоподъемностью свыше 15 тонн, в том числе с прицепами, седельным тягачам — 1680 тенге по предоплате, 1980 тенге по постоплате.
Для владельцев транспортных средств предусмотрены месячные и годовые абонементы.
Напомним, с начала 2025 года автомобилисты Казахстана совершили более 12 миллионов поездок по платным дорогам.
По данным «КазАвтоЖола», наиболее востребованным маршрутом стал участок Шымкент — граница Узбекистана, на котором зарегистрировано 1,98 миллиона поездок. Второе место занял маршрут Алматы — Конаев с 1,88 миллиона поездок. На третьем месте трасса Шымкент — Тараз, по которой прошло 1,2 миллиона автомобилей. Четвертая позиция принадлежит дороге Тараз — Кайнар с 1,02 миллиона поездок. Пятое место занимает трасса Шымкент — Кызылорда, по которой прошло 970 тысяч автомобилей. Следующий участок — Алматы — Хоргос, на котором зарегистрировано 929 тысяч проездов.