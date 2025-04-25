Объезд города Тараза станет платным в Казахстане

По данным «КазАвтоЖола», наиболее востребованным маршрутом стал участок Шымкент — граница Узбекистана, на котором зарегистрировано 1,98 миллиона поездок. Второе место занял маршрут Алматы — Конаев с 1,88 миллиона поездок. На третьем месте трасса Шымкент — Тараз, по которой прошло 1,2 миллиона автомобилей. Четвертая позиция принадлежит дороге Тараз — Кайнар с 1,02 миллиона поездок. Пятое место занимает трасса Шымкент — Кызылорда, по которой прошло 970 тысяч автомобилей. Следующий участок — Алматы — Хоргос, на котором зарегистрировано 929 тысяч проездов.