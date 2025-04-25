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Объезд города Тараза станет платным в Казахстане

С 5 мая проезд по обходной дороге города Тараза станет платным для автобусов и грузовиков. Легковые автомобили пока не затронет это нововведение, передает Tengri Auto.

Источник: Tengrinews

По данным Министерства транспорта, стоимость проезда за 57 километров дороги будет зависеть от типа транспортного средства:

  • автобусам до 16 мест и грузовикам грузоподъемностью до 2,5 тонны — 330 тенге по предоплате и 390 тенге по постоплате;
  • автобусам до 32 мест и грузовым авто грузоподъемностью до 5,5 тонны — 670 тенге по предоплате и 790 тенге по постоплате;
  • автобусам свыше 32 мест и грузовикам грузоподъемностью автопоезда до 10 тонн — 1010 тенге по предоплате и 1190 тенге по постоплате;
  • грузовым автомобилям грузоподъемностью от 10 до 15 тонн — 1350 тенге по предоплате, 1590 тенге по постоплате;
  • грузовикам грузоподъемностью свыше 15 тонн, в том числе с прицепами, седельным тягачам — 1680 тенге по предоплате, 1980 тенге по постоплате.

Для владельцев транспортных средств предусмотрены месячные и годовые абонементы.

Напомним, с начала 2025 года автомобилисты Казахстана совершили более 12 миллионов поездок по платным дорогам.

По данным «КазАвтоЖола», наиболее востребованным маршрутом стал участок Шымкент — граница Узбекистана, на котором зарегистрировано 1,98 миллиона поездок. Второе место занял маршрут Алматы — Конаев с 1,88 миллиона поездок. На третьем месте трасса Шымкент — Тараз, по которой прошло 1,2 миллиона автомобилей. Четвертая позиция принадлежит дороге Тараз — Кайнар с 1,02 миллиона поездок. Пятое место занимает трасса Шымкент — Кызылорда, по которой прошло 970 тысяч автомобилей. Следующий участок — Алматы — Хоргос, на котором зарегистрировано 929 тысяч проездов.