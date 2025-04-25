Ремез обыкновенный связал «варежки» в Петербурге

Птицы-строители — оба партнёра, самец и самка, действуют сообща, используя материалы природного происхождения: тонкие волокна камыша, травы, шерсть животных и пушистые семена растений. Процесс сооружения такого уникального жилища занимает у пары приблизительно неделю, и всё это время самец сопровождает работу нежной, слегка грустной песней.