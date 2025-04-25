Жители Ростова-на-Дону почтили память жертв геноцида армян в Османской империи

24 апреля в Ростове-на-Дону почтили память жертв геноцида армян в Османской империи, сообщают в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.
В рамках акции организовали посещение церкви Сурб-Арутюн и возложение цветов к памятнику «Геноциду — нет!» в парке имени Фрунзе. В мероприятии приняли участие члены Нахичеванской-на-Дону армянской общины, общественники, представители национально-культурных автономий города и области.
Заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Дона Максим Даниленко отметил важность сохранения исторической памяти как одного из способов противостояния всем формам дискриминации и преследования по этническим, религиозным и расовым признакам.
Напомним, в апреле 1915 года в Константинополе (Стамбул) прошли аресты представителей армянской интеллигенции. На тот момент армяне составляли 20% местного населения. По данным историков, были убиты более 1,5 млн человек.
В 2015 году Армянская апостольская церковь канонизировала погибших, а 24 апреля стало днем прославления святых мучеников геноцида армян.