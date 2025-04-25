Красноярцам рассказали, чем грозит отказ от детских прививок

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора обратились к родителям с разъяснением, чем грозит отказ от детских прививок. И почему не стоит игнорировать иммунизацию в первые годы жизни, когда организм ребенка еще не способен справляться с последствиями заболеваний с тяжелыми последствиями или вовсе смертельными.
К таким относятся полиомиелит, дифтерия, коклюш, туберкулез, столбняк, гепатит В, корь, эпидемический паротит (свинка), краснуха, ветряная оспа и гемофильная инфекция, сообщают Sibnovosti со ссылкой на ведомство.
Помимо опасности, которую несет отказ от вакцинации, родители непривитых детей могут столкнуться с ограничениями. Например, если в садике карантин, ребенок не сможет посещать его до инкубационного периода. Его могут не пустить в некоторые страны, где профилактические прививки обязательны.