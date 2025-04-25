Сколько доз вакцин было введено в Беларуси в 2024 году, рассказали в Минздраве

Министр напомнил о значении иммунизации в мировой и отечественной практике. «Вот уже более двухсот лет иммунизация помогает человечеству делать мир безопаснее — начиная с самой первой вакцины от оспы и заканчивая новейшими мРНК-вакцинами. Вакцины защищают каждого из нас по отдельности и позволяют нам защищать коллективное здоровье всех людей и членов мирового сообщества», — сказал Александр Ходжаев.