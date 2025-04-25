Сколько доз вакцин было введено в Беларуси в 2024 году, рассказали в Минздраве

Министр напомнил о значении иммунизации в мировой и отечественной практике. «Вот уже более двухсот лет иммунизация помогает человечеству делать мир безопаснее — начиная с самой первой вакцины от оспы и заканчивая новейшими мРНК-вакцинами. Вакцины защищают каждого из нас по отдельности и позволяют нам защищать коллективное здоровье всех людей и членов мирового сообщества», — сказал Александр Ходжаев.
Он напомнил, с какими вызовами сталкивалась Беларусь до начала массовой вакцинации. «В Республике Беларусь в довакцинальном периоде ежегодно около 1 тыс. детей заболевало полиомиелитом, и значительная часть из них оставалась инвалидами, более 50 тыс. малышей заражались корью и краснухой, около 33 тыс. — эпидемическим паротитом и более 11 тыс. человек заболевало дифтерией», — подчеркнул он.
По его словам, многолетняя профилактическая работа принесла ощутимые результаты. «За прошедшие десятилетия проведение профилактических прививок позволило добиться значительных успехов в профилактике ряда инфекционных заболеваний во всем мире: ликвидирована натуральная оспа и циркуляция двух из трех диких штаммов вируса полиомиелита, отмечается значительное снижение количества случаев кори, краснухи, дифтерии, столбняка. Проведение в нашей стране многолетней непрерывной вакцинации в рамках Национального календаря профилактических прививок обеспечило поддержание статуса страны, свободной от полиомиелита, статуса элиминации кори и краснухи, а также обеспечило достижение Республикой Беларусь региональных целей контроля вирусного гепатита В», — отметил министр.