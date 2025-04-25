Омичам рассказали, сколько времени дается на получение и замену паспорта

Срок получения или замены паспорта России зависит от причины обращения. Подробнее об этом рассказывает телеканал «Саратов 24». Важно не нарушать установленный срок, когда паспорт можно заменить, иначе можно получить штраф.
90 календарных дней
- по достижении 14, 20 и 45 лет;
- с момента смены фамилии, имени или отчества;
- с момента изменения даты или места рождения.
Если человек проживал за пределами России и вовремя не заменил паспорт, срок замены составляет 30 календарных дней с момента прибытия в Россию.
30 календарных дней:
- если приобрели гражданство России;
- если проживали за границей и вовремя не заменили паспорт — отсчитывается со дня прибытия в Россию.
Если сроки замены нарушены, может быть назначен административный штраф:
- 3 000—5 000 рублей — в Москве и Санкт-Петербурге;
- 2 000—3 000 рублей — в других регионах.