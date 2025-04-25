В Ростове байкеры-аферисты попали под суд благодаря бдительной матери

27-летний житель Ростова-на-Дону лишился миллиона рублей, став жертвой мошенничества двух байкеров. Как выяснилось, мужчины воспользовались доверчивостью молодого человека, пообещав ему выгодную сделку.
История началась, когда Максим, работавший поваром в баре возле мотосалона, познакомился с Виктором и Дмитрием. Новые знакомые увлекли его рассказами о мотоциклах и предложили за 650 тысяч рублей купить Harley-Davidson. Позже они уговорили его вложить еще 350 тысяч в совместный бизнес по ремонту байков.
Деньги у Максима были — он недавно продал квартиру, и сумма лежала на депозите «на черный день». Несмотря на уговоры матери, молодой человек снял миллион и отдал «друзьям». Однако ни мотоцикла, ни мастерской он так и не дождался.
Почти год мотоциклисты кормили мужчину обещаниями, пока его мать не заподозрила неладное. Женщина настояла, чтобы сын потребовал деньги обратно, а когда это не помогло — уговорила обратиться в полицию.
После возбуждения уголовного дела по статье «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ) один из обвиняемых лишился своего автомобиля — суд наложил на него арест. Только тогда аферисты вернули деньги.
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону признал байкеров виновными, но назначил им условный срок — три года лишения свободы. Суд учел, что обвиняемые полностью возместили ущерб.
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