В Ростове байкеры-аферисты попали под суд благодаря бдительной матери

История началась, когда Максим, работавший поваром в баре возле мотосалона, познакомился с Виктором и Дмитрием. Новые знакомые увлекли его рассказами о мотоциклах и предложили за 650 тысяч рублей купить Harley-Davidson. Позже они уговорили его вложить еще 350 тысяч в совместный бизнес по ремонту байков.