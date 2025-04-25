Новосибирск готовится к «Библионочи-2025»: программа мероприятий

История квеста строится на том, что девочка отправляется в прошлое с целью передать письмо своей бабушке, принимавшей участие в Великой Отечественной войне. Участникам предстоит помочь ей в этом, преодолевая несколько локаций: «Браслет Морзе», «Крупы в мешочке», «Найди шпиона», «Самолет-паперкрафт», «Станция с головоломками» и «Шифры».