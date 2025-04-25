Новосибирск готовится к «Библионочи-2025»: программа мероприятий

В субботу, 26 апреля, в Новосибирске в 14-й раз пройдёт культурная акция «Библионочь». В этом году тема мероприятия — «Свои герои». В акции участвуют 559 библиотек региона. Жителей ждут более 695 мероприятий: выставки, спектакли, мастер-классы и другие развлечения. Редакция НДН.инфо публикует программу ежегодной культурной акции.
Модельная библиотека имени Александра Фадеева
На мероприятии «Машина времени» гости совершат путешествие в историю Великой Отечественной войны, познакомившись с героями, проявившими исключительный патриотизм, стойкость и мужество. В программе также — рассказ о вкладе советских солдат в освобождение Донбасса и защиту его жителей.
Библиотека-клуб имени Николая Носова
Здесь будут работать несколько тематических площадок. На громких чтениях «Строки Победы» желающие смогут выступить с отрывками из любимых произведений о Великой Отечественной войне. В кинозале «Кино Победы» покажут и обсудят документальный фильм «Ахтунг! Покрышкин!». Также гостей ждёт музыкальный квартирник «Песни Победы» и мастер-класс «Письма Победы», на котором дети и взрослые смогут написать письма участникам специальной военной операции.
Новосибирская областная молодёжная библиотека
Жители смогут посетить «РетроКинопередвижку», где с помощью мобильной киноустановки они увидят фильмы о войне и окажутся в атмосфере той эпохи. На мастер-классе «Плакат Победы» участники познакомятся с военными плакатами и создадут свои собственные произведения из газетных вырезок.
Новосибирская государственная областная научная библиотека
Пройдет концертная программа «Фронтовой театр», планируются мастер-классы, пешеходная экскурсия «Нивелирные пункты Новосибирска», выставка макетов оружия и многое другое.
Центральная городская библиотека имени Карла Маркса
Жителей ждут богатырские забавы, показательные выступления по боевым искусствам, обучение первой помощи, выставки, исторический час о животных-участниках войны, литературно-поэтическая встреча, квизы, игры, мастер-классы, детская программа, презентация книги «Вечный полёт» о лётчиках-героях СВО, встреча с писателем Виктором Стасевичем и концертная программа.
Арт-площадка НГОНБ «Дом да Винчи»
Программа включает концерты с участием известных артистов Новосибирского музыкального театра и солистов, мастер-классы по изготовлению открыток, плетению маскировочных сетей, сборке/разборке автомата Калашникова, а также фотосессии в военном стиле. Гости увидят кинохронику тех лет и смогут насладиться музыкальными композициями, посвященным Великой Победе.
Центр реставрации и консервации книг на Немировича-Данченко
Жители смогут узнать, как специалисты «лечат» старые издания. Миссия Центра — сохранить и сделать доступными для общества бесценные книги.
Детская библиотека имени Льва Кассиля
Гостей ждет выступление вокальной группы «Surprise» и творческого объединения «Гитара». Концерт проиллюстрирует героическую эпоху через музыку, вокал и повествование о художниках-баталистах, композиторах и поэтах, чьи произведения отразили трагические события и подвиги войны.
Библиотека имени Ярослава Гашека
Участники погрузятся в атмосферу средневековых приключений, где каждый сможет стать настоящим богатырем и проверить свои силы в увлекательных играх.
⦁ Богатырские игры — перетягивание каната, поднятие гири, метание копья, картофельные гонки и многое другое.
⦁ Богатырская смекалка — задания от Василисы Премудрой, большая бродилка, настольные игры и мудрости от сказителя.
⦁ Мастер-классы — создание богатырской атрибутики и освоение искусства каллиграфии.
Кроме того, вас ждёт книгосушка, мультипликационная заставка, фотозона и зажигательный флешмоб.
Библиотека имени Олега Кошевого
Состоится выступление ветеранского коллектива «Славянский хор», который представит стихи и песни о Великой Отечественной войне. Также пройдет мастер-класс «Гвоздика Победы» и акция «Прочитанная книга о войне — твоя благодарность за Великую Победу».
Библиотека имени Владимира Даля
Главным событием станет квест «Сын полка», посвящённый одноимённой книге Валентина Катаева. Участникам предстоит пройти испытания на пяти площадках: «Рецепт кротенки», «Солдатская сумка», «Проводник», «Двойной узел» и «Сигнальная система».
Библиотека имени Володи Ульянова
История квеста строится на том, что девочка отправляется в прошлое с целью передать письмо своей бабушке, принимавшей участие в Великой Отечественной войне. Участникам предстоит помочь ей в этом, преодолевая несколько локаций: «Браслет Морзе», «Крупы в мешочке», «Найди шпиона», «Самолет-паперкрафт», «Станция с головоломками» и «Шифры».
Библиотека имени Надежды Крупской
В библиотеке состоится выставка книг и открыток, посвящённых истории Новосибирска в период Великой Отечественной войны, а также будет представлена виртуальная карта города с памятниками, установленными в честь этого события. Участникам будет предложено принять участие в краеведческой викторине «Кто? Где? Когда?» и ознакомиться со слайд-шоу, посвящённым созданию известных военных песен.
Библиотека имени Антона Чехова
Зрители увидят постановку, посвящённую событиям Великой Отечественной войны. Будут работать интерактивные площадки: «Строки Победы», «Солдатская сноровка» и выставкой военно-исторических экспонатов.
Библиотека имени Корнея Чуковского
На пяти тематических площадках с интерактивными заданиями расскажут о деятельности различных подразделений во время войны, включая разведчиков, боевые отряды и медицину. Перед библиотекой состоится концертная программа и полевая кухня, а мероприятие завершится показом фильма «Сестренка».
Городской Центр истории Новосибирской книги имени Николая Литвинова
Член Союза писателей России и кандидат филологических наук Владимир Яранцев выступит с темой «Журнал “Сибирские огни” в военной шинели альманаха». Кроме того, состоится мастер-класс по созданию открытки в технике коллажа, который проведет психолог Анастасия Табатчикова. Также пройдет выступление музыкального объединения «Теплые концерты».
6+
Вход на все мероприятия свободный.