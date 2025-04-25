«Довольная своей игрой»: Д. Шнайдер — о победе над К. Волынец в Мадридре

В четверг россиянка одолела американку в двух сетах и прошла в третий круг состязания в Испании (12+).
Диана Шнайдер обыграла Кэти Волынец в первой партии с разницей в пять очков — 6:1, во второй с преимуществом в +4 — 6:2. Встреча в Мадриде растянулась на час и 15 минут.
В третьем раунде оппоненткой спортсменки из 63-го региона будет Анастасия Севастова. Сыграют в Мадриде 26 апреля (12+).
«Выиграла за 75 минут, хотя могло быть и дольше. Соперница славится любовью к долгим матчам. Довольна, что держала себя в руках. Много геймов могли пойти в другую сторону. Но делала то, что должна, об этом и говорили с Динарой (Сафиной)», — объяснила Шнайдер.
Добавила: свою роль сыграла подготовка к играм турнира в Испании.
«Довольна своей игрой. Почти сразу почувствовала, что вошла в матч. Все-таки здесь уже 5 дней тренируемся, хотя кажется, что 2 недели. Хорошо прибилась к кортам», — сказала Диана Шнайдер «Чемпионату».
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