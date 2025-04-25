«Довольная своей игрой»: Д. Шнайдер — о победе над К. Волынец в Мадридре

«Выиграла за 75 минут, хотя могло быть и дольше. Соперница славится любовью к долгим матчам. Довольна, что держала себя в руках. Много геймов могли пойти в другую сторону. Но делала то, что должна, об этом и говорили с Динарой (Сафиной)», — объяснила Шнайдер.