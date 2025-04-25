Две станции метро Москвы работают штатно после снижения уровня освещенности

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Станции «Третьяковская» и «Марксистская» метро Москвы работают штатно, ранее на короткое время на них «снижался уровень освещенности на платформе» и не работали эскалаторы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.
Ранее ряд Telegram-каналов публиковали видео якобы с указанных станций, где не работали эскалаторы и некоторые элементы освещения.
«Станции “Третьяковская” и “Марксистская” работают в обычном режиме. Движение поездов в графике. Ранее на короткое время снижался уровень освещенности на платформе, также останавливались эскалаторы. Штатную работу станций восстановили после оперативной проверки оборудования», — рассказали в пресс-службе.
Там подчеркнули, что безопасности пассажиров и движению поездов ничего не угрожает.