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Две станции метро Москвы работают штатно после снижения уровня освещенности

Станции «Третьяковская» и «Марксистская» метро Москвы работают штатно.

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Станции «Третьяковская» и «Марксистская» метро Москвы работают штатно, ранее на короткое время на них «снижался уровень освещенности на платформе» и не работали эскалаторы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.

Ранее ряд Telegram-каналов публиковали видео якобы с указанных станций, где не работали эскалаторы и некоторые элементы освещения.

«Станции “Третьяковская” и “Марксистская” работают в обычном режиме. Движение поездов в графике. Ранее на короткое время снижался уровень освещенности на платформе, также останавливались эскалаторы. Штатную работу станций восстановили после оперативной проверки оборудования», — рассказали в пресс-службе.

Там подчеркнули, что безопасности пассажиров и движению поездов ничего не угрожает.