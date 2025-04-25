Две станции метро Москвы работают штатно после снижения уровня освещенности

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Станции «Третьяковская» и «Марксистская» метро Москвы работают штатно, ранее на короткое время на них «снижался уровень освещенности на платформе» и не работали эскалаторы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.