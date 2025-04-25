В Новосибирске досрочно заработают городские фонтаны 26 апреля

26 апреля в Новосибирске заработают первые городские фонтаны. Обычно их включают 1 мая, но в этом году запуск решили перенести из-за раннего тепла. Об этом Максим Кудрявцев рассказал в своем Телеграм-канале.
К началу сезона специалисты очистили чаши, промыли трубы и проверили подсветку. Первыми струи воды увидят гости у театра «Глобус», в Первомайском сквере и парке «Берёзовая роща».
29 апреля заработает фонтан у ГПНТБ. А 6 мая к ним присоединится и Центральный парк. Все конструкции будут работать ежедневно с 10:00 до 22:00, кроме фонтана в Первомайском сквере — его включат уже в 8 утра.
Фонтаны в городе традиционно запускают к майским праздникам, но в 2024 году весна выдалась особенно тёплой. По прогнозам синоптиков, на выходных температура поднимется до +24 градусов, что стало одной из причин раннего старта сезона.