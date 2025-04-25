Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

Респондентам также предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму РФ. Менее половины (46%) сказали, что проголосовали бы за «Единую Россию», по 9% отдали бы голоса за ЛДПР и за КПРФ, 3% — за партию «Новые люди», 4% — за «Справедливую Россию».