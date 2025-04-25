Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Большинство (81%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 80% заявили о доверии главе государства, следует из данных опроса ФОМ.
По мнению 81% респондентов, Путин скорее хорошо работает на посту президента России, 7% опрошенных придерживаются противоположного мнения.
Кроме того, 80% россиян заявили, что скорее доверяют президенту РФ, недоверие Путину выразили 10% респондентов, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ФОМ.
Более половины (56%) опрошенных считают, что российское правительство работает скорее хорошо, 23% респондентов считают, что кабмин РФ работает скорее плохо. Работу главы правительства России Михаила Мишустина положительно оценивают 57% граждан, 10% опрошенных придерживаются противоположного мнения.
Респондентам также предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму РФ. Менее половины (46%) сказали, что проголосовали бы за «Единую Россию», по 9% отдали бы голоса за ЛДПР и за КПРФ, 3% — за партию «Новые люди», 4% — за «Справедливую Россию».
Еженедельный опрос «ФОМнибус» проведен 18−20 апреля среди 1,5 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса — интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.