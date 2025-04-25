Омские власти продлевают отопительный сезон

Такое решение было принято на недавнем оперативном штабе городской администрации. Об этом сообщают «Вести Омск».
Несмотря на ожидаемое потепление до +26 градусов в выходные, уже в начале следующей недели в регион снова вернутся отрицательные температуры. Ночью температура может опуститься до −7 градусов.
Чтобы избежать проблем с холодом в квартирах омичей, власти решили не отключать отопление. В прошлом году отопительный сезон в Омске завершился 13 мая, и в этом году такие же меры помогут обеспечить комфортные условия для жителей города.