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Выживший при обрушении казармы в Омске начал строить дом

Семья Рустама Набиева ждёт ещё одного ребёнка.

Источник: Om1 Омск

Рустам Набиев, который выжил при обрушении казармы в Омске, сообщил, что вместе с женой они начали строительство собственного дома. Об этом он сообщил журналистам omsk.aif.ru.

Сейчас семья ожидает третьего ребёнка. На вопрос о поле малыша, Рустам ответил, что семья узнает это только при рождении. В семье уже растут две дочери, старшая из которых в 2024 году пошла в первый класс.

В июле 2015 года Рустам Набиев стал последним выжившим, которого извлекли из-под обрушившихся конструкций казармы учебного центра ВДВ в посёлке Светлый, где погибли 24 курсанта. Рустам потерял обе ноги, но сумел преодолеть боль и адаптироваться к жизни после этой катастрофы.

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