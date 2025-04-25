От любви до тюрьмы: Ростовчанка наказала альфонса, ради которого взяла 30 кредитов

В Ростове-на-Дону 32-летняя Елена обратилась в полицию после того, как возлюбленный исчез и оставил ее с долгами почти на миллион рублей. Как установило следствие, 29-летний Руслан систематически выманивал у женщины деньги под различными предлогами.
Знакомство пары произошло в такси, где водитель сразу проявил внимание к пассажирке. Уже на следующий день он пригласил ее на свидание, а на третий день попросил купить ему новый iPhone за 60 тысяч рублей в кредит.
В последующие три месяца мужчина выдумывал все новые причины для получения денег: от «аренды автомобиля» до «взятки за уголовное дело». Женщина оформила около 30 кредитов и микрозаймов, общая сумма которых достигла 980 тысяч рублей.
Когда ухажер перестал отвечать на звонки, Елена обратилась в полицию. Узнав о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ («Мошенничество»), мужчина вернул все деньги, однако это не спасло его от наказания.
Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону приговорил таксиста к 1 году и 10 месяцам колонии общего режима. Приговор уже вступил в законную силу.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Ростовский таксист за три месяца выманил у женщины миллион рублей.