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От любви до тюрьмы: Ростовчанка наказала альфонса, ради которого взяла 30 кредитов

В Ростове таксист отправится в колонию за обман пассажирки.
Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону 32-летняя Елена обратилась в полицию после того, как возлюбленный исчез и оставил ее с долгами почти на миллион рублей. Как установило следствие, 29-летний Руслан систематически выманивал у женщины деньги под различными предлогами.

Знакомство пары произошло в такси, где водитель сразу проявил внимание к пассажирке. Уже на следующий день он пригласил ее на свидание, а на третий день попросил купить ему новый iPhone за 60 тысяч рублей в кредит.

В последующие три месяца мужчина выдумывал все новые причины для получения денег: от «аренды автомобиля» до «взятки за уголовное дело». Женщина оформила около 30 кредитов и микрозаймов, общая сумма которых достигла 980 тысяч рублей.

Когда ухажер перестал отвечать на звонки, Елена обратилась в полицию. Узнав о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ («Мошенничество»), мужчина вернул все деньги, однако это не спасло его от наказания.

Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону приговорил таксиста к 1 году и 10 месяцам колонии общего режима. Приговор уже вступил в законную силу.

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