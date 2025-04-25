Парламент Башкирии внес в Госдуму законопроект против кибермошенничества

Как пояснил председатель Курултая Константин Толкачев, действующие нормы Уголовного кодекса, разработанные на заре борьбы с киберпреступностью, сегодня создают почву для противоречивой судебной практики. Он привел пример, когда хищение с банковской карты суммы менее 2500 рублей в зависимости от квалификации может считаться либо уголовно наказуемой кражей, либо административным правонарушением.