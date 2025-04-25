Парламент Башкирии внес в Госдуму законопроект против кибермошенничества

Парламент Башкирии внес в Государственную Думу законопроект, направленный на борьбу с хищением денег использованием современных технологий. Об этом рассказала пресс-служба Государственного Собрания республики.
Как пояснил председатель Курултая Константин Толкачев, действующие нормы Уголовного кодекса, разработанные на заре борьбы с киберпреступностью, сегодня создают почву для противоречивой судебной практики. Он привел пример, когда хищение с банковской карты суммы менее 2500 рублей в зависимости от квалификации может считаться либо уголовно наказуемой кражей, либо административным правонарушением.
Законопроект предлагает четко определить в УК РФ состав преступления «Хищение безналичных денежных средств», который будет включать любые операции с банковскими счетами, электронными деньгами и платежными системами, а также компьютерные манипуляции с финансовыми данными.
Толкачев подчеркнул, что новые формулировки устранят правовую неопределенность и обеспечат единообразный подход к наказанию кибермошенников независимо от используемых технологических схем. В парламенте отмечают, что рост изощренных способов хищения требует адекватного законодательного реагирования.
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