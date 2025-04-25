«Снижение видимости, вероятны аварии, обрывы ЛЭП». МЧС вынесло предупреждение об опасности из-за туманов и гроз в Беларуси 25 апреля

Министерство по чрезвычайным ситуациям вынесло предупреждение из-за гроз и туманов в Беларуси в пятницу, 25 апреля.
В ведомстве сказали, что с утра местами в Беларуси ожидаются туманы, а днем пройдут грозы. Из-за погодных условий растут факторы опасности. На дорогах может быть снижена видимость, затрудниться движение транспорта, растет риск аварий, повреждений или обрывов линий связи и электропередач. При сильных грозах могут отключаться электрические подстанции, сохраняется риск пожаров в лесах и населенных пунктах.
Дожди и местами грозы вероятны по югу Беларуси. Ветер в течения дня будет северного направления, его порывы местами будут достигать 14 метров в секунду.
Воздух в дневные часы прогреется от +10 по северо-западу до +24 градусов по юго-востоку.
Также синоптики рассказали, где в Беларуси будут заморозки 26 апреля: «Ночью и утром до −4 мороза».
Ранее синоптики подробно рассказали о похолодании в Беларуси на выходные 26 — 27 апреля: «Настоящий холод придет в субботу со Скандинавии».
А еще в МЧС сказали, что крупный пожар произошел на производстве в Старых Дорогах: «Задействовали 10 автоцистерн».