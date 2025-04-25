«Снижение видимости, вероятны аварии, обрывы ЛЭП». МЧС вынесло предупреждение об опасности из-за туманов и гроз в Беларуси 25 апреля

В ведомстве сказали, что с утра местами в Беларуси ожидаются туманы, а днем пройдут грозы. Из-за погодных условий растут факторы опасности. На дорогах может быть снижена видимость, затрудниться движение транспорта, растет риск аварий, повреждений или обрывов линий связи и электропередач. При сильных грозах могут отключаться электрические подстанции, сохраняется риск пожаров в лесах и населенных пунктах.