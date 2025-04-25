«Принцип светофора». Минтруда сказало об изменении для плательщиков взносов в ФСЗН

В Министерстве труда и социальной защиты сказали, что изменилось для плательщиков взносов в Фонд социальной защиты населения, пишет БелТА.
В ведомстве проинформировали о том, что с апреля 2025-го в личном кабинете плательщика взносов на сайте ФСЗН появилась новая функция. Теперь плательщиков будут информировать по «принципу светофора».
Так, при анализе данных организации Фонд будет присваивать им один из трех цветов в зависимости от степени риска нарушений в сфере соцстрахования.
Если в кабинете — «красный» цвет, то плательщик должен понять, что у него существует высокая степень риска из-за наличия признаков возможных нарушений. Такую организацию могут включить в план выборочных проверок.
При «желтом» цвете существует низкая степень риска, но есть незначительные признаки нарушений, на которые стоит обратить внимание.
«Зеленый» цвет указывает на нулевые риски, так как признаков нарушений не было выявлено.
— Такая система способствует ФСЗН выявлять организации с повышенным риском нарушений и более эффективно планировать проверки, — подчеркнули в Минтруда и соцзащиты.
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