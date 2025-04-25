В Самаре изменят 5 автобусных маршрутов

ТПУ «Пятилетка» делают в районе одноименной железнодорожной платформы и станции метро «Кировская». В непосредственной близости проходят муниципальные и межмуниципальные автобусные маршруты, в шаговой доступности — троллейбус и трамвай. Целью является организация удобной пересадки пассажиров с одного вида общественного транспорта на другой.
«Проект по созданию ТПУ “Пятилетка” разработан министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Он прошел госэкспертизу и направлен в региональный минстрой. Администрация города подготовила проект организации дорожного движения и внесла предложения по корректировке генерального плана», — рассказали Волга Ньюс в мэрии.
По словам чиновников, создание ТПУ «Пятилетка» планируется осуществить в два этапа. Первый предполагает благоустройство на территории, прилегающей к пр. Кирова, площадки для отстоя автобусов и автостоянки для посетителей торгового комплекса. Площадку освободили от незаконных торговых объектов. Также выполнены работы по переносу опор освещения, ремонту ливневой канализации.
В рамках второго этапа запланированы ремонтно-строительные работы по организации автобусного проезда между автостанцией и железнодорожной платформой Пятилетка. Под автомобильным мостом построят дорогу для обеспечения заезда на ТПУ с нечетной стороны пр. Кирова.
«Транспортно-пересадочный узел предполагает организацию конечной остановки для межмуниципальных и пригородных автобусных маршрутов с комфортной пересадкой на городские маршруты общественного транспорта, обеспечивающих доступность всех районов Самары. С января 2025 года предусмотрен заезд на ТПУ автобусов № 87 “Северное шоссе — станция метро “Кировская”, обеспечивающих транспортное обслуживание предприятий ОПК. До конца апреля текущего года планируется завести туда внутригородские маршруты № 6, 21, 30, 38 и 51. Это позволит не только обеспечить удобную пересадку пассажиров между различными видами транспорта, но и совместно с министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области определить перечень межмуниципальных маршрутов южного направления для заезда на данную площадку”, — отметили представители мэрии.