В Хабаровске провели пробный запуск пешеходного фонтана на набережной

Работу светомузыкального пешеходного фонтана проверили сегодня в Хабаровске — пробный запуск городской достопримечательности прошёл успешно, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
На городской набережной возле стадиона имени Ленина прошли испытания работы пешеходного фонтана.
— Мы рады сообщить, что сегодня успешно прошел пробный запуск светомузыкального пешеходного фонтана — главной жемчужины спортивного парка стадиона имени Ленина! Это яркое сооружение, сочетающее в себе воду, свет и музыку, уже готово радовать вас своими захватывающими шоу, — сообщили в Дирекции спортивных сооружений Хабаровского края.
Пешеходный фонтан — одно из самых любимых мест отдыха хабаровчан. В жаркие летние дни здесь собираются сотни горожан, чтобы отдохнуть на скамейках и даже искупаться в прохладных струях.