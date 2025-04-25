В Хабаровске провели пробный запуск пешеходного фонтана на набережной

— Мы рады сообщить, что сегодня успешно прошел пробный запуск светомузыкального пешеходного фонтана — главной жемчужины спортивного парка стадиона имени Ленина! Это яркое сооружение, сочетающее в себе воду, свет и музыку, уже готово радовать вас своими захватывающими шоу, — сообщили в Дирекции спортивных сооружений Хабаровского края.