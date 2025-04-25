Нижегородские медики усилили контроль за туристами из-за холеры

В связи с этим медицинские службы Нижегородской области ужесточили контроль за состоянием здоровья туристов, особенно вернувшихся из стран с потенциально неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Особое внимание уделяется тем, кто путешествовал по странам Карибского бассейна и Юго-Восточной Азии.