Нижегородские медики усилили контроль за туристами из-за холеры

Об этом сообщил главный редактор издания «Стационар-пресс» Алексей Никонов в своём телеграм-канале.
Известно, что заболевший холерой житель Московской области недавно вернулся из Индии. В результате эпидемиологического расследования был установлен круг контактных лиц — 321 человек из 33 регионов России.
В связи с этим медицинские службы Нижегородской области ужесточили контроль за состоянием здоровья туристов, особенно вернувшихся из стран с потенциально неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Особое внимание уделяется тем, кто путешествовал по странам Карибского бассейна и Юго-Восточной Азии.
Никонов напомнил о мерах предосторожности при поездках в такие регионы: употреблять только бутилированную воду с защитными крышками, исключающими несанкционированное открытие, питаться исключительно в проверенных заведениях, а также избегать уличной еды и напитков.
Ранее сообщалось, что нижегородцам рекомендовали не покупать некоторые препараты в аптеках.