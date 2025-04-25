Герои оживают на улицах Казани: в городе запустили проект «Казань — город героев»

Инициатива направлена на то, чтобы напомнить горожанам, чьи имена носят улицы города, и сохранить память о подвигах героев.
«Мы привычно называем улицы Халева, Фаткуллина, но далеко не все знают, как выглядели эти люди, за что удостоены такой чести. И на сегодняшний день искусственный интеллект дает нам возможность “оживить” героев, рассказать про их подвиги. Таким образом мы поддерживаем связь времен и поколений», — отметил мэр Казани Ильсур Метшин.
Напомним, в этом году в России отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Также по решению Президента РФ Владимира Путина 2025-й объявлен Годом защитника Отечества. Недавно Раис РТ Рустам Минниханов вручил награды ветеранам войны. Он отметил, что в современном облике России есть огромный вклад каждого из них.