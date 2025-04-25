В Хабаровском крае расследуют инцидент с воздушным судном

В аэропорту Николаевска-на-Амуре произошел технический инцидент с воздушным судном при заходе на посадку. По предварительной информации, самолет АН-24, выполнявший рейс Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Нелькан, благополучно приземлился в 12:17. Пострадавших среди пассажиров и экипажа нет.
На борту находились 16 пассажиров и 6 членов экипажа.
Следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России начал доследственную проверку по факту возможного нарушения правил безопасности воздушного транспорта. В рамках проверки устанавливаются причины и обстоятельства инцидента. Проводится анализ технического состояния воздушного судна, опрашиваются члены экипажа и специалисты аэропорта.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение. На данный момент рейсы в аэропорту Николаевска-на-Амуре выполняются по расписанию. Проверку организовала и Дальневосточная транспортная прокуратура.