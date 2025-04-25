В Хабаровском крае расследуют инцидент с воздушным судном

В аэропорту Николаевска-на-Амуре произошел технический инцидент с воздушным судном при заходе на посадку. По предварительной информации, самолет АН-24, выполнявший рейс Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Нелькан, благополучно приземлился в 12:17. Пострадавших среди пассажиров и экипажа нет.