Досудебное банкротство: долги спишут, но есть нюансы

Уже более четырех лет у прикамцев есть возможность подать на банкротство в досудебном порядке. Но не каждый гражданин имеет право списать долги, просто предъявив в МФЦ необходимые документы.
Кроме того, не все заявители полностью отдают себе отчет в том, какие ограничения наложит на них статус банкрота и какие именно финансовые обязательства будут прекращены. ГУФССП России по Пермскому краю расскажет о том, что ждет граждан по ту сторону процедуры банкротства и когда появляется необходимость посетить подразделение ведомства.
Первое, что необходимо учесть, когда собираешься освободиться от долгов без обращения к арбитражному управляющему, — совокупную сумму финансовых обязательств: от 25 тысяч до 1 млн рублей. Второе — категории, по которым образовалась просрочка. Так, под действие закона не подпадают долги, неразрывно связанные с личностью кредитора: по алиментам, по выплате зарплаты или выходного пособия, при возмещении вреда имуществу, а также компенсации морального вреда или вреда, причиненного жизни или здоровью взыскателей. Но если гражданин не может справиться с бременем выплаты займов и кредитов, налогов и сборов, штрафов и судебной задолженности, то он имеет право подать в МФЦ заявление о банкротстве. В этом случае не нужно будет тратить деньги на услуги специализированных компаний, платить пошлину, да и сама процедура занимает всего 6 месяцев, а не затягивается на несколько лет, как в случае с обращением в арбитраж.
Перед походом в многофункциональный центр необходимо учесть, что пакет документов, в зависимости от жизненной ситуации заявителя, будет различаться, полный список можно будет получить у специалиста. На этом этапе может понадобиться информация, которую способен предоставить только судебный пристав. Например, справка, подтверждающая, что по исполнительному документу, который послужил основанием для взыскания денежных средств, требования исполнены частично или же не исполнены вообще, а также давность его выдачи. Без данного документа процедуру банкротства не начнут.
Если в ходе проверки не будет найдено оснований для отказа, то данные гражданина в течение двух дней будут внесены в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, после чего останется подождать полгода, процедура банкротства окончится автоматически, и гражданин будет освобожден от дальнейшего исполнения требований кредиторов.
Но не стоит видеть в банкротстве одни плюсы. Да, оно дает гражданам возможность сбросить с себя груз излишних финансовых обязательств, но при этом и налагает ряд ограничений. Так, гражданину придется в течение 5 лет указывать факт своего банкротства при заключении кредитных договоров или займов. Следующие 5 лет невозможно будет повторить процедуру по собственной воле, а если же заявление о банкротстве подадут третьи лица, то повторного освобождения от обязательств не наступит. После присвоения статуса банкрота юридическим лицом нельзя будет управлять 3 года, страховыми компаниями и НПФ 5 лет, а кредитными организациями целых 10 лет. К тому же информация о вашем банкротстве будет доступна третьим лицам на специальном сайте.
Еще одной немаловажной составляющей успешного банкротства является честность заявителя. Должнику категорически противопоказано скрывать информацию о своих активах, ведь при попытке утаить имущество или доходы внесудебное банкротство для недобросовестного заявителя может стать судебным.
Любой кредитор может подать заявление о банкротстве в суд, если гражданин скроет информацию о существенном увеличении доходов или поступлении имущества. Также к слугам Фемиды может обратиться тот, кого гражданин не указал в списке своих кредиторов либо специально указал не соответствующий действительности размер долга перед ним, чтобы воспользоваться внесудебным банкротством. Еще одним основанием для подачи заявления о банкротстве в суд будет признание сделки гражданина недействительной, в результате чего к нему должны вернуться денежные средства или имущество. По закону старт судебной процедуры банкротства прекращает внесудебную процедуру. Соотнеся все плюсы и минусы, можно сделать вывод, подходит ли конкретно вам данный способ избавления от ряда долгов. В любом случае, внесудебное банкротство остается удобным, бесплатным и быстрым инструментом, позволяющим прекратить взыскания по финансовым обязательствам.