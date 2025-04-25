Досудебное банкротство: долги спишут, но есть нюансы

Первое, что необходимо учесть, когда собираешься освободиться от долгов без обращения к арбитражному управляющему, — совокупную сумму финансовых обязательств: от 25 тысяч до 1 млн рублей. Второе — категории, по которым образовалась просрочка. Так, под действие закона не подпадают долги, неразрывно связанные с личностью кредитора: по алиментам, по выплате зарплаты или выходного пособия, при возмещении вреда имуществу, а также компенсации морального вреда или вреда, причиненного жизни или здоровью взыскателей. Но если гражданин не может справиться с бременем выплаты займов и кредитов, налогов и сборов, штрафов и судебной задолженности, то он имеет право подать в МФЦ заявление о банкротстве. В этом случае не нужно будет тратить деньги на услуги специализированных компаний, платить пошлину, да и сама процедура занимает всего 6 месяцев, а не затягивается на несколько лет, как в случае с обращением в арбитраж.