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Памятник экс-главе «Красного Сормова» Николаю Жаркову открыли в Нижнем Новгороде

Памятник легендарному кораблестроителю Николаю Жаркову открыли в Нижнем Новгороде.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Монумент установили на Юбилейном бульваре в Сормовском районе. Торжественная церемония открытия памятника человеку, который отдал заводу «Красное Сормово» 57 лет жизни, состоялась утром 25 апреля. Участие в ней приняли губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, спикер регионального парламента Евгений Люлин, мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, спикер гордумы Евгений Чинцов, а также представители завода. Николай Сергеевич Жарков был одним из ведущих специалистов в области кораблестроения. 34 года он трудился на «Красном Сормове» в качестве руководителя.

«Монумент призван увековечить память о человеке, который внес значительный вклад в развитие отечественного судостроения и укрепление обороноспособности России», — заявили инициаторы установки.

Напомним, что Николай Жарков скончался в апреле 2022 года. Позже ему установили мемориальную доску. В ноябре 2017 года президент России Владимир Путин вручил Николаю Жаркову орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.