Памятник экс-главе «Красного Сормова» Николаю Жаркову открыли в Нижнем Новгороде

Монумент установили на Юбилейном бульваре в Сормовском районе. Торжественная церемония открытия памятника человеку, который отдал заводу «Красное Сормово» 57 лет жизни, состоялась утром 25 апреля. Участие в ней приняли губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, спикер регионального парламента Евгений Люлин, мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, спикер гордумы Евгений Чинцов, а также представители завода. Николай Сергеевич Жарков был одним из ведущих специалистов в области кораблестроения. 34 года он трудился на «Красном Сормове» в качестве руководителя.