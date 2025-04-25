Памятник экс-главе «Красного Сормова» Николаю Жаркову открыли в Нижнем Новгороде

Монумент установили на Юбилейном бульваре в Сормовском районе. Торжественная церемония открытия памятника человеку, который отдал заводу «Красное Сормово» 57 лет жизни, состоялась утром 25 апреля. Участие в ней приняли губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, спикер регионального парламента Евгений Люлин, мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, спикер гордумы Евгений Чинцов, а также представители завода. Николай Сергеевич Жарков был одним из ведущих специалистов в области кораблестроения. 34 года он трудился на «Красном Сормове» в качестве руководителя.
«Монумент призван увековечить память о человеке, который внес значительный вклад в развитие отечественного судостроения и укрепление обороноспособности России», — заявили инициаторы установки.
Напомним, что Николай Жарков скончался в апреле 2022 года. Позже ему установили мемориальную доску. В ноябре 2017 года президент России Владимир Путин вручил Николаю Жаркову орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.