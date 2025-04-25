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«Вы записаны». Новое мошенничество с записью на прием набирает обороты в Беларуси

Новое мошенничество под видом записи на прием распространяется в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Белорусов предупредили о новом мошенничестве под видом записи на прием, сообщили в УВД Минского облисполкома.

В УВД проинформировали о том, что белорусы стали получать смс о якобы записи на прием. Мошенники массово рассылают вредоносные сообщения белорусам.

Однако уловка состоит в том, что нет информации о том, куда будто бы записан человек, но прикреплена ссылка, по которой пользователи переходят из любопытства.

После перехода по мошеннической ссылке белорусы рискуют потерять контроль над телефоном, персональные данные, в том числе паролей от банков.

А еще мошенники подделали аккаунт главы Могилевщины Исаченко и писали чиновникам.

Тем временем минчанка продала четырехкомнатную квартиру, стала курьером мошенников, а более $110 000 передала курьеру по кодовому слову «Мое здоровье».

И мы писали, что сотрудница банка не дала белоруске оплатить посылку от «звезды» сериала «Постучись в мою дверь».