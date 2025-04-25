«Вы записаны». Новое мошенничество с записью на прием набирает обороты в Беларуси

Белорусов предупредили о новом мошенничестве под видом записи на прием, сообщили в УВД Минского облисполкома.
В УВД проинформировали о том, что белорусы стали получать смс о якобы записи на прием. Мошенники массово рассылают вредоносные сообщения белорусам.
Однако уловка состоит в том, что нет информации о том, куда будто бы записан человек, но прикреплена ссылка, по которой пользователи переходят из любопытства.
После перехода по мошеннической ссылке белорусы рискуют потерять контроль над телефоном, персональные данные, в том числе паролей от банков.
А еще мошенники подделали аккаунт главы Могилевщины Исаченко и писали чиновникам.
Тем временем минчанка продала четырехкомнатную квартиру, стала курьером мошенников, а более $110 000 передала курьеру по кодовому слову «Мое здоровье».
И мы писали, что сотрудница банка не дала белоруске оплатить посылку от «звезды» сериала «Постучись в мою дверь».