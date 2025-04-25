Энергоавария в центре Владивостока парализовала дорожное движение и выявила грубые нарушения безопасности в бизнес-центре

В социальных сетях распространяют информацию, что во время аварийного отключения в административном здании на Океанском проспекте, 17, посетители и сотрудники застряли в лифтах в темноте, потому что автоматического переключения на аварийное энергоснабжение не произошло. Люди, которые не успели воспользоваться лифтами, спускались по лестницам, но все двери между этажами были заблокированы.