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Энергоавария в центре Владивостока парализовала дорожное движение и выявила грубые нарушения безопасности в бизнес-центре

Сегодня днём произошло массовое отключение электричества в центре Владивостока, которое спровоцировало серьёзные заторы в центре города и выявило грубые нарушения пожарной безопасности в бизнес-центре «Фреш Плаза», сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

В социальных сетях распространяют информацию, что во время аварийного отключения в административном здании на Океанском проспекте, 17, посетители и сотрудники застряли в лифтах в темноте, потому что автоматического переключения на аварийное энергоснабжение не произошло. Люди, которые не успели воспользоваться лифтами, спускались по лестницам, но все двери между этажами были заблокированы.

Если бы такая ситуация произошла во время пожара, это привело бы к многочисленным человеческим жертвам.

Утверждается, что один из сотрудников просидел в лифте около часа, потом кабину удалось спустить и открыть вручную: взлом кабины проводил сотрудник бизнес-центра с помощью отвертки, он открыл замки.

Из-за отключения электричества оказался обесточен светофор на пересечении улиц Фонтанной и Алеутской, что усугубило пятничные дорожные заторы. К 17:20 загруженность дорог во Владивостоке достигла, по оценке сервиса 2ГИС, девяти баллов. По данным МЦУ Владивостока, восстановление электричества планируется к 17:50.

Тем временем светофор на остановке «Дальпресс» отключили на время проведения работ по замене кабеля электропитания.

Городской сервис отключений воды и света информирует, что из-за аварии обесточены более 30 адресов на границе Ленинского и Фрунзенского районов (Океанский проспект, улицы Алеутская, Мордовцева, Светланская, Семёновская, Фонтанная и другие).