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В Иркутске строят тепловой луч

Это крупнейший инфраструктурный проект за последние 50 лет.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске идет строительство крупнейшего инфраструктурного проекта за последние 50 лет — так называемого теплового луча. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Он позволит закрыть 10 неэффективных малых теплоисточников, обеспечить строительство миллиона квадратных метров жилья и 10 социальных объектов в рамках комплексного развития территорий, — добавил губернатор Игорь Кобзев.

Недавно мэр Руслан Болотов рассказал Владимиру Путину о ходе строительства указанного объекта. Президент России отметил, что Иркутск развивается, даже не смотря на то, что проблем там, исторически накопившихся, много.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что материнский капитал в Иркутской области планируют сделать бессрочным.