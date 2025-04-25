В Ростовской области открыли распределительный центр стоимостью 1 млрд рублей

— Подобные проекты важны для региона. В последние годы одним из основных направлений инвестирования в сфере потребительского рынка является создание инфраструктуры, в том числе распределительных и логистических комплексов крупных российских компаний. Таким образом, продолжается формирование крупнейшего на юге страны логистического хаба, — прокомментировал первый заместитель губернатора Алексей Господарев.