В Ростовской области открыли распределительный центр стоимостью 1 млрд рублей

В Аксайском районе Ростовской области открыли мультитемпературный распределительный центр по хранению и обработке товаров. Об этом сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций Дона.
В реализацию проекта «губернаторской сотни» вложили более 1 млрд рублей. Площадь распределительного центра составляет 8,2 тысячи кв. метров, его мощность — 8 тысяч паллетомест. На предприятии создали около 80 новых рабочих мест с возможностью расширения до 100.
— Подобные проекты важны для региона. В последние годы одним из основных направлений инвестирования в сфере потребительского рынка является создание инфраструктуры, в том числе распределительных и логистических комплексов крупных российских компаний. Таким образом, продолжается формирование крупнейшего на юге страны логистического хаба, — прокомментировал первый заместитель губернатора Алексей Господарев.
Работу нового центра автоматизировали, также на площадке внедрили инновационные системы хранения. Благодаря технологическим решениям повысится эффективность хранения.
— Этот проект поможет улучшить логистические процессы, создать новые рабочие места и повысить доступность товаров для конечных потребителей, — отметил генеральный директор «РЦ Ростов» Алексей Каширин.
Добавим, инвестором строительства выступила компания «Рулог», которая является одним из лидеров в области управления мультитемпературными цепочками поставок.