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В Белорецком районе Башкирии из-за паводка продлили на трое суток запрет на движение транспорта

Из-за паводка в Башкирии продлили ограничение движения по дороге.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня днем, 25 апреля, на участке дороге в Белорецком районе Башкирии будет продлен запрет на движение транспорта. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

С 14:00 из-за паводка власти продлят ограничение движения на участке дороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск с 125 по 126 километр.

Ограничения ориентировочно продлятся еще трое суток — до 14:00 28 апреля.

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