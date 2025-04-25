Михаил Мурашко назвал вуз Башкирии лучшим для подготовки военных медиков.

«Как уже показал опыт взаимодействия военного и гражданского здравоохранения, важно совместно работать над обеспечением преемственности оказания медицинской помощи при поступлении раненых с этапов медицинской эвакуации в гражданские медицинские организации. Формирование резерва медицинских специалистов из числа гражданского медицинского персонала, владеющих знаниями и навыками оказания, прежде всего, хирургической помощи раненым в современных военных конфликтах — сегодня есть в этом большая потребность. Выбор Башкирского государственного медицинского университета не случаен. В университете созданы все условия как для проведения лекционных занятий, так и оттачивания практических навыков в условиях непосредственно выполнения операций. Для преподавателей вузов это уникальная возможность усовершенствовать знания и умения по военно-полевой хирургии и использовать их в дальнейшей работе при формировании образовательных программ. Это особенно важно, поскольку модули военно-полевой хирургии уже внедрены в программы обучения студентов», — отметил Михаил Мурашко.