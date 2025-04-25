437 нижегородцев пострадали от укусов клещей

Случаи нападения клещей зафиксировали в 40 районах Нижегородской области, в том числе в г.о.г. Нижний Новгород. В 28% случаев клещей ловили в селах и деревнях, в 22% — в садах и огородах, в 20% — на придомовых территориях и в 9% — в лесу.