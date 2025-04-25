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437 нижегородцев пострадали от укусов клещей

Один из нижегородцев заболел иксодовым боррелиозом после укуса клеща.

Источник: Нижегородская правда

437 человек покусали клещи в Нижегородской области. Из них 182 пострадавших — дети, сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Случаи нападения клещей зафиксировали в 40 районах Нижегородской области, в том числе в г.о.г. Нижний Новгород. В 28% случаев клещей ловили в селах и деревнях, в 22% — в садах и огородах, в 20% — на придомовых территориях и в 9% — в лесу.

Всего в лаборатории исследовали 424 клеща на предмет каких-либо инфекций. Один из клещей был инфицирован энцефалитом (его обнаружили в Шахунском округе), 55 — бореллиями, 4 — анаплазмой и один — эрлихиями.

Вместе с тем в регионе зарегистрирован один житель Нижнего Новгорода, который заболел иксодовым клещевым боррелиозом после укуса клеща. Пострадавшему 36 лет. Насекомое он поймал в Дальнеконстантиновском округе.

Всего от клещевого вирусного энцефалита привились 2161 нижегородец, в том числе 134 ребенка. Это 32% от общего плана.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в Роспотребнадзоре рассказали, как обезопасить себя на майских праздниках.