Игорь Кобзев рассказал реабилитации участников СВО в Иркутской области

Одной из первых тем, затронутых в ежегодном Послании губернатора Иркутской области к Законодательному Собранию стала поддержка участников СВО и их семей. Губернатор Игорь Кобзев рассказал не только о существующих льготах и выплатах, но и о последующей реабилитации тех, кто принимал участие в СВО и КТО.
— Сейчас мы оказываем 39 мер поддержки, и перечень этот будет расти, — подчеркнул глава региона.
Игорь Кобзев озвучил цифры: за два года из бюджета Иркутской области было выделено более 9 млрд рублей на оказание различной помощи военным и их родным. В этом году сумма возросла до 10 млрд рублей. Существенно вырос и размер единовременной региональной выплаты при заключении контракта.
Между тем, продолжается работа по медицинской реабилитации тех, кто получил ранения. Губернатор в прошлом году выступил с инициативой строительства нового военного госпиталя в Иркутске. Сегодня работа в этом направлении ведется, идет формирование земельного участка. И в то же время модернизируется существующий реабилитационный центр «Шелеховский». Уже в этом году там планируют принять около тысячи бойцов и членов их семей.
Не меньшее внимание уделяется работе по интеграции вернувшихся бойцов в мирную жизнь. В первую очередь, им стараются помочь с трудоустройством, пройти профессиональную переподготовку или начать свое дело. В 2024 году иркутская область стала лучшей в одной из номинаций всероссийского конкурса в категории «Работа для СВОих». Кстати, продолжает работу и созданная в прошлом году по распоряжению губернатора специальная линия для оперативной помощи участникам специальной военной операции по вопросам трудоустройства.
(8 −800 200−19−91).
Игорь Кобзев сообщил: 15 участников СВО были избраны в органы муниципальной власти Иркутской области. На выборах этого года будет уже более 40 участников СВО.
В рамках расширения федерального проекта «Время героев» в нашем регионе стартовал проект «Герои Приангарья», который был разработан по поручению президента РФ. Он предусматривает подготовку участников СВО и КТО для работы в местных органах власти. Партнерами программы выступили благотворительные фонды, общественные организации и крупнейшие работодатели региона.
— Я обращаюсь ко всем ведомствам, оказывающим медицинскую и социальную поддержку участникам СВО — все рабочие процессы необходимо выстраивать с учетом постоянной обратной связи от участников СВО. Такая практика уже действует на федеральном уровне, и важно, чтобы она стала полноценной частью нашей системы поддержки, — подытожил губернатор.
Кроме того, Игорь Кобзев поблагодарил всех волонтеров и добровольцев, занимающихся сбором гуманитарной помощи.