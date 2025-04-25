Игорь Кобзев рассказал реабилитации участников СВО в Иркутской области

Между тем, продолжается работа по медицинской реабилитации тех, кто получил ранения. Губернатор в прошлом году выступил с инициативой строительства нового военного госпиталя в Иркутске. Сегодня работа в этом направлении ведется, идет формирование земельного участка. И в то же время модернизируется существующий реабилитационный центр «Шелеховский». Уже в этом году там планируют принять около тысячи бойцов и членов их семей.