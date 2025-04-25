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Фонтан на Театральной площади в Красноярске «танцует» в тестовом режиме (видео)

В Красноярске начали тестировать фонтан на Театральной площади.

Об этом сообщили в мэрии.

Видео с эффектным «танцем» водных струй появилось в телеграм-канале городской администрации. На кадрах видно, что фонтан работает отлично, проблем с запуском не возникло. Однако официально его включат только к празднику 9 Мая.

Напомним, всего в Красноярске сейчас 30 фонтанов, которые содержатся за счет средств городского бюджета. Работать в этом сезоне будут 27 из них. Не включат фонтан «Реки Сибири» на Театральной площади, а также «Икар» и «Сталевар» возле Дворца Труда и Согласия в Советском районе. Первый временно демонтирован до завершения строительных работ, два других нуждаются в капитальном ремонте.