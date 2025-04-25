В Ростове один умерший человек вернул зрение двум живым

В Ростовской областной клинической больнице выполнили две операции по пересадке роговицы. Пациентами стали мужчина и женщина пенсионного возраста, оба не видели правым глазом. Дончане находились в листе ожидания трансплантации — и вот, 15 апреля, появился донор.
— Мы прооперировали двух пациентов с дистрофией роговицы. При такой патологии она перестает быть прозрачной. Единственный способ вернуть зрение — это трансплантация, — рассказала врач высшей категории, офтальмолог Екатерина Кабардина.
Во время операции врач удалила часть мутной оболочки глаза пациентов и пришила на их место новую — прозрачную.
Для жительницы Гуково это была уже вторая трансплантация — ранее ей пересадили донорскую роговицу на левый глаз. Болезнь атаковала женщину еще в 2022 году.
— Я проснулась и не смогла ничего разглядеть. Перед глазами была серая стена. После первой операции я начала видеть левым глазом, а теперь — двумя! — говорит 68-летняя пациентка.
Всего в РОКБ выполнили 112 пересадок роговицы. Пациентам больницы она проводится бесплатно, по квотам.