Чисто снаружи и грязно внутри: открывшаяся «Удельная» напугала петербуржцев толстым слоем пыли

Визуально «Удельная» выглядела чисто, обновили плитку. Фасад обновили капитально, а по периметру станции уложили новый асфальт, который сильно контрастирует с покрытым трещинами покрытием остальной площади. На станции стало светлее, на рекламных щитах вывесили информацию об открытии. Уточнялось, что на станции починили эскалаторы, и они действительно работали. Однако по чистоте конструкции нельзя было сказать, что она выглядит как новенькая. По эскалатору будто прошли уже несколько сотен людей. После прикосновения к поручню на ладонях остался плотный и толстый слой строительной пыли.