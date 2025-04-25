Чисто снаружи и грязно внутри: открывшаяся «Удельная» напугала петербуржцев толстым слоем пыли

Журналист редакции приехала на обновленную станцию с «Проспекта Просвещения». Людей как в вагонах, так и на самой станции оказалось очень мало. Сотрудники метрополитена до сих пор ходили по станции.
Одна из пассажирок рассказала нашему журналисту, что случайно вышла на станции. Прежде она всегда ездила до «Пионерской» и не ожидала такого сюрприза 25 апреля. Об открытии ей сообщил случайный прохожий в метро.
«В 18 часов вечера сказали, что доделают, сегодня она в 5:30 уже открылась», — рассказала журналисту жительница Северной столицы.
Визуально «Удельная» выглядела чисто, обновили плитку. Фасад обновили капитально, а по периметру станции уложили новый асфальт, который сильно контрастирует с покрытым трещинами покрытием остальной площади. На станции стало светлее, на рекламных щитах вывесили информацию об открытии. Уточнялось, что на станции починили эскалаторы, и они действительно работали. Однако по чистоте конструкции нельзя было сказать, что она выглядит как новенькая. По эскалатору будто прошли уже несколько сотен людей. После прикосновения к поручню на ладонях остался плотный и толстый слой строительной пыли.
Несмотря на то, что пассажирам настоятельно рекомендуется держаться за поручни, желания сделать это после «грязного» опыта не прибавилось. Обновленные киоски, где можно было бы купить воды или влажные салфетки, оказались закрыты. При этом запачкаться на станции можно буквально на каждом шагу.
Наверху выяснилось, что один из эскалаторов, который поднимает пассажиров со станции, не работает. В объявлении указали, что конструкция начнет работать 19 мая.
Старушек, которые всегда торговали у метро чем только можно, в день открытия у станции не оказалось. Зато дверях появились указатели шрифтом Брайля, а еще отдельный вход для инвалидов.
В итоге, сравнив свежие кадры с фотографиями, сделанными до закрытия «Удельной», в редакции поняли, в чем дело. Стены наклонного хода спрятали за металлическими серебристыми панелями, поменяли и средние балюстрады: на месте темных деревянных появились металлические светлые. Сменилось и освещение: фонари-столбики, светившие желтым, поменяли на лампы-шары, дающие яркий белый свет. Еще один участок, изменившийся до неузнаваемости, — стена над входом в переход, ведущий к эскалаторам. Раньше она была облицована плиткой, теперь же ее там нет: ее демонтировали, а стену просто оштукатурили.