В Благовещенске «Бессмертный полк» пройдет в очном формате

«Одним из главных событий станет “Бессмертный полк России”. Жители вновь пройдут по центральной улице Ленина, бережно неся портреты своих близких — участников Великой Отечественной войны. Шествие возобновляется после паузы в три года. Маршрут шествия будет тщательно проверен, а на протяжении всего пути следования колонны будут дежурить сотрудники правоохранительных органов и бригады скорой помощи», — говорится в сообщении.