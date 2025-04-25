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В Благовещенске «Бессмертный полк» пройдет в очном формате

В Благовещенске «Бессмертный полк» впервые с 2022 года пройдет в очном формате.

Источник: © РИА Новости

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 апр — РИА Новости. Акция «Бессмертный полк» в Благовещенске после трехлетнего перерыва пройдёт в виде шествия, сопровождать колонну будут полицейские наряды и волонтёры, сообщает в пятницу администрация областного центра Приамурья.

Подготовку к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне обсудили в пятницу на заседании оргкомитета в администрации города. Речь шла, в том числе, о безопасности, ходе шествия, наборе волонтёров.

«Одним из главных событий станет “Бессмертный полк России”. Жители вновь пройдут по центральной улице Ленина, бережно неся портреты своих близких — участников Великой Отечественной войны. Шествие возобновляется после паузы в три года. Маршрут шествия будет тщательно проверен, а на протяжении всего пути следования колонны будут дежурить сотрудники правоохранительных органов и бригады скорой помощи», — говорится в сообщении.

Построение участников колонны начнётся 9 мая в 11.00 местного времени на улице Ленина после торжественного прохождения войск Благовещенского гарнизона. Участников шествия организаторы призвали с пониманием отнестись к мерам безопасности и следовать инструкциям волонтёров и полиции, говорится в тексте.

Отмечается также, что в городе к юбилею Победы запланирована обширная культурная программа, включающая в себя концерты, выставки, тематические кинопоказы и встречи с ветеранами.