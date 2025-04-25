В самарской «ЗИМ Галерее» 27 апреля пройдет вечер стихов Бориса Рыжего

Мероприятие приурочено к открытию выставки «Обгоняя время» — совместного проекта театра «Грань» и галереи. В экспозиции, которая откроется сегодня, 25 апреля, в 19:00, — 18 фоторабот, сделанных в строящемся здании театра. Новое здание «Грани» в Новокуйбышевске откроется осенью.