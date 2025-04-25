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В самарской «ЗИМ Галерее» 27 апреля пройдет вечер стихов Бориса Рыжего

27 апреля в 18:00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет читка стихов поэта Бориса Рыжего.

27 апреля в 18:00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет читка стихов поэта Бориса Рыжего. Актеры театра «Грань» Василий Радченко и Роман Пяткин прочтут его произведения, а музыкант Максим Рожков исполнит гитарные композиции.

Мероприятие приурочено к открытию выставки «Обгоняя время» — совместного проекта театра «Грань» и галереи. В экспозиции, которая откроется сегодня, 25 апреля, в 19:00, — 18 фоторабот, сделанных в строящемся здании театра. Новое здание «Грани» в Новокуйбышевске откроется осенью.

Вход свободный. Адрес: ул. Ново-Садовая, 106, корпус 155.

Ранее мы писали, что 30 апреля Музей Эльдара Рязанова представит две выставки: «Великое кино о Великой Победе» (6+) и «Будь готов!» (6+). Вход на оба мероприятия — свободный.

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