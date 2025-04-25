Челябинцам начали раздавать георгиевские ленты в центре города

Проходит она каждый год в апреле-начале мая. Вчера георгиевские ленты начали раздавать жителям Челябинска, гулявшим по Кировке. Вместе с памятными подарками людям выдавали буклеты с информацией, как правильно стоит их носить.
«Проводим эту акцию в знак памяти о тех людях, которые подарили нам мирное небо над головой», — объясняет Екатерина Баймухаметова, председатель челябинского реготделения движения «Волонтёры Победы».
В рамках акции для жителей Челябинской области подготовили больше 25 тысяч лент, сообщают наши коллеги из «Южноуральской панорамы». Челябинцы охотно принимают яркие значки от волонтёров. Горожане отмечают, что это не просто красивый атрибут, это «знак уважения к нашим воинам, солдатам», положившим жизни и здоровье на защиту Родины. Практически в каждой семье был один герой или несколько людей, отправившихся воевать с немецкими нацистами.