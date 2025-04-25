Челябинцам начали раздавать георгиевские ленты в центре города

В рамках акции для жителей Челябинской области подготовили больше 25 тысяч лент, сообщают наши коллеги из «Южноуральской панорамы». Челябинцы охотно принимают яркие значки от волонтёров. Горожане отмечают, что это не просто красивый атрибут, это «знак уважения к нашим воинам, солдатам», положившим жизни и здоровье на защиту Родины. Практически в каждой семье был один герой или несколько людей, отправившихся воевать с немецкими нацистами.